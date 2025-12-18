Resultados de la LVBP en la jornada de este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

El "ombligo" de semana estuvo cargado de mucha emoción en la recta final de la temporada regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y evidentemente, es importante repasar todos loss resultados.

En esta ocasión, nuevamente se llevaron a cabo tres desafíos. Las dos novenas que descansaron, fueron Leones del Caracas y Águilas del Zulia.

Magallanes se impone por la mínima:

Los Navegantes del Magallanes lograron un importante triunfo este miércoles, tras superar por la mínima a los Tigres de Aragua en el estadio José Bernardo Pérez, con un cuadrangular heroico se Rougner Odor.

Tigres de Aragua 5-6 Navegantes del Magallanes

Caribes no tuvo piedad:

En el segundo desafío de la jornada, los Caribes de Anzoátegui no tuvieron piedad ante el pitcheo de Cardenales de Lara y montaron un "festival de batazos" en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Caribes de Anzoátegui 16-2 Cardenales de Lara.

Bravos le propina arepas a Tiburones:

Mientras que en el último desafío de la jornada, los Bravos de Margarita tomaron revancha de su última derrota ante Tiburones de La Guaira, está vez en el estadio Nueva Esparta.