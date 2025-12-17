El atleta meridiano se despide de la fanaticada con un emotivo mensaje

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada cerró su temporada con una jornada memorable. Luego de acoger la invitación extendida por las autoridades hípicas del país, lideradas por el Sr. Antonio Álvarez Cisneros, una selección de jinetes de talla internacional arribó a Venezuela para ofrecer un espectáculo de primer nivel que cautivó al público.

Su participación en la reunión número 48 sirvió de colofón a una temporada inolvidable en el óvalo de Coche.

Un Clásico de Grado I Honra a Junior Alvarado: La Rinconada

El jinete Junior Alvarado recibió un homenaje especial: la disputa del primer Clásico de Grado I que lleva su nombre. Esta prestigiosa carrera puso en juego una bolsa de $150.000 para el equipo ganador. La victoria recayó finalmente sobre el ejemplar importado Special Element (USA), que cruzó la meta con la efectiva conducción de su colega Ricardo Santana Jr.

A pesar de no obtener un triunfo en la jornada, Alvarado mostró su talento y compromiso al cumplir con seis importantes compromisos de monta. Condujo a ejemplares destacados como Baco, Bola de Humo, Suanfonson, Li Tre Fratelli, Queen Victoria y Forrest Gump, para asegurar así una presencia estelar en la pista.

Reconocimiento a la Excelencia Profesional: Reunión 48

La jornada de Alvarado no se limitó a las carreras. El jinete recibió el prestigioso Premio Atleta Meridiano, un galardón que reconoce su destacada trayectoria profesional. Su capacidad fue puesta de manifiesto al lograr una victoria histórica con el ejemplar Sovereignty, un logro que alcanzó el Kentucky Derby, el Belmont Stakes y el Travers Stakes. Estas tres competencias se ubican entre las cuatro carreras más importantes y prestigiosas para potros de Norteamérica.

Un Adiós Con Gratitud

Tras pasar varios días en su natal Venezuela en compañía de otros colegas internacionales, Junior Alvarado dedicó unas palabras de agradecimiento. Mediante un mensaje publicado en su cuenta personal de Instagram (story), el jinete expresó su profundo aprecio por el apoyo recibido durante su visita y participación en la cumbre hípica.