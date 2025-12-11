Júnior Alvarado gana el premio Atleta Meridiano

Suscríbete a nuestros canales

Júnior Alvarado firmó un 2025 de ensueño. Hasta el 10 de diciembre acumulaba 29 victorias en Stakes, 16 de ellas en Graded Stakes, además de registrar ganancias por $17.885.944. El criollo fue el jinete oficial de Sovereignty, considerado el mejor potro de Estados Unidos en la temporada. Con él conquistó el Kentucky Derby, Belmont Stakes y Travers Stakes, tres de las cuatro carreras más prestigiosas para potros en Norteamérica.

Con semejante campaña, la directiva del diario deportivo Meridiano decidió otorgarle el premio Atleta Meridiano 2025, un reconocimiento de enorme valor histórico: es apenas el segundo jinete en recibirlo. El primero fue Juan Vicente Tovar León, ganador en 1990 del galardón a los mejores de la década junto a figuras como Antonio Armas, Rafael Vidal, David Concepción, José Nelo, Carlos Lavado, Antonio Esparragosa, Carl Herrera, Andrés Galarraga y Oswaldo Guillén.

El Atleta Meridiano se entrega desde 1997 y distingue la actuación más sobresaliente del deporte nacional durante el año competitivo.

Hipismo, una pasión en Venezuela: Júnior Alvarado atleta Meridiano

Más allá del logro individual, que un jockey reciba el premio Atleta Meridiano enaltece al hipismo, una disciplina que en Venezuela se vive con pasión y se sigue en cada rincón del país.

Júnior Alvarado encarna a miles de aficionados hípicos que sienten este triunfo como propio.

Júnior Alvarado: Triunfos de altura en 2025

Las carreras de la Triple Corona estadounidense son, sin discusión, las más importantes del calendario. Pero el Kentucky Derby tiene un brillo particular. En esta campaña, Alvarado lo ganó con una conducción impecable sobre Sovereignty.

También se adjudicó el Belmont Stakes, tercer eslabón de la triada. No participó en el Preakness Stakes, por decisión del equipo del caballo; sin embargo, muchos especialistas —incluido el autor de estas líneas— sostienen que, de haber corrido, tenía serias opciones de imponerse.

Júnior Alvarado en la cúspide mundial

Dos de los rankings más influyentes del turf internacional son el Longines Rankings y el TRC Global Jockeys Rankings. En el Longines, Alvarado figura entre los 15 mejores jockeys del planeta, además de ser el primer latinoamericano en esa selecta lista. En el TRC Global Jockeys Rankings, el venezolano ocupa el puesto 16, donde se ubica como el cuarto mejor latinoamericano según esa clasificación.

