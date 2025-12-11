LVBP: Así fue el primer jonrón de la temporada de Yasiel Puig

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero cubano de los Navegantes del Magallanes, Yasiel Puig, protagonizó una jornada ofensiva memorable este sábado, siendo la figura clave en la victoria de la 'Nave Turca' frente a su eterno rival, los Leones del Caracas. El oriundo de Cienfuegos demostró su poder al disparar su primer cuadrangular de la temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Este batazo no solo significó un punto de inflexión en el juego, sino que también marcó el esperado despertar del cubano, quien se unió al equipo con altas expectativas.

La explosión en el José Bernardo Pérez

El momento cumbre del encuentro y el punto de inflexión para Magallanes llegó en la parte baja de la octava entrada. El marcador se mantenía ajustado, aumentando la tensión en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Yasiel Puig llegó al home plate como el primer bateador del inning para enfrentar al lanzador de los melenudos, Eduardo Figueroa. Tras recibir dos strikes y una bola, Puig no dejó pasar un lanzamiento de Figueroa que se quedó colgado en la zona central del plato. El potente swing del cubano conectó de lleno la esférica, que viajó sin escalas hasta las gradas ubicadas entre el jardín izquierdo y central.

Este cuadrangular solitario no solo puso arriba al Magallanes en el marcador, sino que desató la euforia en el parque y abrió la compuerta ofensiva de la 'Nave'.

El inicio de un ralley fatal para el Caracas

El jonrón de Puig fue el primero de una ráfaga de poder que liquidó las aspiraciones de los Leones. El batazo de cuatro esquinas fue, de hecho, el primero de dos cuadrangulares que recibiría el relevista Eduardo Figueroa en ese fatídico octavo episodio.

El segundo bambinazo fue conectado por un compañero de Puig, confirmando que la chispa encendida por el cubano se propagó al resto de la alineación.

La exhibición de poder de Puig no solo le dio el triunfo a Magallanes en el Clásico de la LVBP, sino que también es una señal positiva para los filibusteros, pues el jardinero terminó el compromiso con tres imparables en tres compromisos. Se espera que el exjugador de Grandes Ligas mantenga el ritmo y sea un motor ofensivo constante en la búsqueda del campeonato.