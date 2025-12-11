LVBP: Carlos Rodríguez saca su mejor versión ofensiva para domar a los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

De manera oficial, los Navegantes del Magallanes se quedaron con la serie particular de esta temporada 2025-2026 de la LVBP sobre los Leones del Caracas. Esto sucedió gracias a la inspirada jornada de Carlos Rodríguez, quien fue clave para la victoria por 10 a 3 en la noche de este miércoles.

Y es que el jardinero venezolano la vio clarita en todos sus turnos la bate, dando muy buenas conexiones para poner a sufrir a los melenudos. Al final se fue de 5-3 con jonrón, seis carreras impulsadas y una anotada.

Rodríguez lideró la arremetida de Magallanes sobre Leones

A pesar de que falló en su primera visita al plato con un elevado, Carlos Rodríguez ajustó su mira para golpear con fuerzas a Leones del Caracas. Su primer gran daño fue en el tercer capítulo, donde disparó un cuadrangular de dos rayitas que desapareció por el jardín derecho.

Minutos más tarde, en el quinto, no desperdició la amenaza que habían montado sus compañeros previamente. Y es que con un sencillo al jardín central envió hasta el home a Yasiel Puig y Leandro Pineda, extendiendo la ventaja 4 a 1 para Navegantes del Magallanes en ese entonces.

Pero eso no quedó allí. En la baja del sexto volvió a la carga para castigar nuevamente a los capitalinos. Esta vez encontró las bases llenas y mandó una línea al jardín central, lo que permitió que la Nave sumara otras dos carreras.

Números de Carlos Rodríguez en la temporada 2025-2026 de la LVBP