Depositan este gran bono en bolívares en la billetera del Sistema Patria

El monto que es tranferido varía por el cargo y ente del Estado 

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 10:12 pm
Depositan este gran bono en bolívares en la billetera del Sistema Patria
El Gobierno de Venezuela comenzó este miércoles 10 de diciembre 2025 el pago del bono denominado "Corresponsabilidad y Formación", correspondiente al mes en curso, a través de la plataformada estatal de Patria.

Un mensaje difundido a través de las redes sociales del Canal Patria Digital indicó que el monto otorgado es de 24.700 bolívares equivalentes a 94,23 dólares al tipo de cambio vigente establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Para quién va dirigido con el bono

La ayuda económica que se empezó a entregar de forma gradual está dirigido para los trabajadores de la administración pública que pertenencen a la nómina especial. Es importante resaltar que la cifra pagada varía de acuerdo al organismo donde prestan servicio y el cardo que esté ejerza el ciudadano  indicó el mensaje oficial.

 

¿Cómo registrase en Patria?

Para acceder al Bono de Guerra, es necesario registrarse en Patria.

Primero, el usuario debe dirirse a www.patria.org.ve y selecciona la opción «Registrarse».

A continuación, completa el formulario con su número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

Luego, creará un usuario y una contraseña segura. Es importante verificar su número telefónico mediante el código que recibirás por SMS.

Una vez hecho esto, completará su perfil con la información adicional, como su dirección de residencia, datos familiares y, si corresponde, los datos bancarios.

Si aún no cuentas con el Carnet de la Patria, puedes gestionarlo durante las jornadas de emisión que organiza el Gobierno.

