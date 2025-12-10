Sundde cambia formato para mostrar el valor de las divisas en comercios

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) impuso un nuevo formato para mostrar el valor de las diferentes divisas que circulan en el país y que son usada para hacer transacciones comerciales. El nuevo modelo está disponible en la página web del ente y deja sin efecto los anteriores.

¿Cuál es el cambio del formato?

Este cambio que ahora será obligatorio para divulgar la tasa en dólares y euro que pública el Banco Central de Venezuela cada día. Este formato cuenta con un código QR para que los ciudadanos puedan realizar denuncias en caso de sobreprecios o que se incumpla algún derecho comercial.

"Quienes omitan la colocación de avisos o carteles habladores que exijan en materia de administración cambiaria, estarán incurriendo en infracciones por Incumplimiento de Formalidades establecidas en el Artículo 46 numeral 5 de la Ley Orgánica de Precios Justos", señaló el Sundde.

Nuevo formato

Hay que recordar que el Banco Central de Venezuela es el único ente en establecer el precio de todas las divisas que circulan en el país, información que publican en su página web y redes sociales. Cabe destacar, que los comercios y empreasa deben usar los montos de las monedas extranjeras que estable el BCV para las transacciones de productos o servicios.