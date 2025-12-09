Podrás viajar de Caracas a Madrid con esta aerolínea pero con escala

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Estelar anunció una nueva ruta entre Venezuela y España, con escala en Barbados, que empezará a operar desde el próximo lunes 8 de diciembre, como una alternativa a las cancelaciones de vuelos desde y hacia territorio venezolano de las últimas semanas.



En un comunicado publiacado en Instagram el pasado sábado 6 de diciembre, Estelar ofreció esta opción, en conjunto con su aliada Iberojet, para "aquellos pasajeros con fecha de viaje afectada" por la suspensión de vuelos tras los avisos de precaución de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. y de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) al sobrevolar este país suramericano y el sur del Caribe.

Turkish Airlines vuelve a Venezuela

Más temprano, el Gobierno de Venezuela informó que el presidente Nicolás Maduro y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, dialogaron telefónicamente y acordaron restablecer "a la brevedad" la ruta de Turkish Airlines entre Caracas y Estambul, suspendida desde el pasado noviembre.



El viernes, la aerolínea venezolana Laser anunció una nueva ruta entre Venezuela y España, con escala en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que empezará a operar desde el próximo miércoles 10 de diciembre, también como una alternativa tras la seguidilla de cancelaciones de vuelos.



En un comunicado publicado en Instagram, Laser informó que diseñó "una alternativa de conexión" para los pasajeros con reservas confirmadas, ante "la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos" entre Venezuela y España.

¿Cuántas aerolíneas han suspendido vuelos a Venezuela?

Hasta ahora, Iberia, Air Europa y Plus Ultra (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines mantienen sus itinerarios suspendidos y no tienen concesión de vuelo en Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), luego de que la institución les diera un plazo de 48 horas para retomar sus viajes y no cumplieran esta exigencia.



Esta semana, las líneas que seguían activas -Copa (Panamá), Wingo y Satena (Colombia) y Boliviana de Aviación (Bolivia)- también anunciaron suspensiones de vuelos citando "intermitencias" en sus señales de navegación.



La crisis de conectividad aérea se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.

Con información de EFE