España-Venezuela: Iberia continúa la suspensión de vuelos hasta esta fecha de diciembre

La aerolínea Iberia anunció que extenderá la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela hasta el 31 de diciembre, siguiendo la recomendación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española (AESA). La decisión se produce en un contexto de tensión diplomática, que ha impactado la aviación comercial y la conectividad internacional del país.

Recientemente, el gobierno venezolano revocó las concesiones de operación de seis aerolíneas internacionales que habían suspendido temporalmente sus servicios, lo que ha generado incertidumbre para los viajeros que planifican vuelos hacia y desde Venezuela.

Asimismo, el Ejecutivo acusó a las compañías aéreas de participar en lo que calificó como “acciones de terrorismo de Estado” promovidas por Estados Unidos. Esta postura ha tensado las relaciones entre las aerolíneas y las autoridades locales, complicando la reanudación de vuelos regulares y afectando la planificación de itinerarios por parte de los pasajeros internacionales.

Opciones para los pasajeros afectados

Iberia informó que los viajeros pueden optar por:

Cambiar su billete para otra fecha.

Reprogramar su viaje hacia un destino cercano.

Solicitar el reembolso total del pasaje.

La aerolínea reiteró que reanudará sus vuelos solo cuando se garanticen todas las condiciones de seguridad, priorizando la protección de pasajeros y tripulación.

Foto: Aerolínea Iberia

En este contexto, los pasajeros deben estar atentos a los comunicados oficiales de Iberia y de las autoridades aeronáuticas para conocer sus opciones y planificar sus viajes de manera segura durante este período hasta finales de diciembre.