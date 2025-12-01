Patria activa nuevos pagos: Estos son los nuevos bonos que llegan del 1 al 6 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria iniciará una nueva fase de asignaciones correspondientes a la primera semana de diciembre, notificando a los usuarios a través del número 3532 y la aplicación veMonedero. Durante estos días, distintos programas sociales recibirán montos actualizados, los cuales se acreditarán directamente en el monedero digital de cada beneficiario.

Entre los pagos confirmados destacan los beneficios agrupados en el Bono Único Familiar y Complementario, que integra planes como Hogares de la Patria, Parto Humanizado y 100% Escolaridad. En noviembre, los pagos rondaron los 3.330 bolívares, pero se proyecta que en diciembre este monto supere los 3.684 bolívares, de acuerdo con los incrementos que realiza mensualmente el Sistema Patria.

Aunque aún no se publican fechas oficiales, se espera que el Sistema Patria libere otros beneficios en las próximas horas. Entre ellos figura el Bono Cultores Populares, destinado al sector cultural y cuyos cálculos no oficiales lo ubican por encima de los 9.200 bolívares.

También se mantiene en lista el Bono El Buen Pastor, que suele asignarse a grupos vinculados al trabajo comunitario, las estimaciones lo sitúan alrededor de los 2.700 bolívares, aunque la plataforma no ha confirmado su acreditación.

Es importante recordar que todos los valores mencionados son estimaciones, ya que únicamente el Ejecutivo publica los montos oficiales de cada bono. El Sistema Patria actualiza mensualmente las asignaciones de acuerdo con los programas vinculados al Carnet de la Patria, por lo que se recomienda a los usuarios revisar constantemente su monedero y la app veMonedero para confirmar los pagos liberados.