Avianca suspende vuelos entre Colombia y Venezuela ¿Cuáles son los procesos de reembolso?

El viernes 28 de noviembre de 2025, la aerolínea Avianca suspendió la venta y operación de sus vuelos desde y hacia Venezuela en cumplimiento de una decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), organismo regulador y autoridad de aviación del país vecino.

La disposición, que entró en vigencia el 28 de noviembre de 2025, interrumpió la conectividad directa que la compañía aérea colombiana mantenía entre ambos países.

Según comunicó Avianca, la decisión responde a la cancelación de permisos de operación por parte del Inac. La compañía indicó que, ante esta coyuntura, su prioridad continúa siendo la seguridad de pasajeros y colaboradores.

La aerolínea expresó su confianza en que la situación de conectividad aérea “evolucionará favorablemente”, y reiteró su intención de retomar los vuelos “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

Comunicado íntegro de Avianca

Otras opciones

Además, la empresa habilitó la posibilidad de realizar vuelos hacia o desde Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, bajo condiciones especiales, la cuales no explicó, para permitir la conectividad terrestre posterior hasta Caracas u otras ciudades venezolanas.

Activarán reembolsos

Para los usuarios afectados que tenían reservas confirmadas, Avianca señaló que los clientes con boletos en la ruta Bogotá–Caracas–Bogotá sin conexiones, recibirán un reembolso.

También la aerolínea activó reembolsos y alternativas operativas para pasajeros afectados por la suspensión de vuelos a Venezuela - crédito Aeropuerto El Dorado.

Para los casos en que exista una conexión en un mismo tiquete para esa ruta, se procederá al reembolso del segmento hacia o desde Venezuela, aunque se mantiene la opción de solicitar el reembolso total del pasaje si así lo solicitan.

Dónde se podrán hacer los reembolsos

La gestión de reembolsos y cambios podrá realizarse a través de la plataforma web, la aplicación móvil, el centro de atención telefónica y las oficinas de venta directa de Avianca. Los tiquetes adquiridos mediante agencias de viaje deberán gestionarse a través de ese canal.