A falta de dos semanas para que se termine el meeting Carlos Radelli saca tres de ventaja en La Rinconada

La reunión hípica número 46, celebrada ayer en el Hipódromo La Rinconada, no solo vibró con la emoción de sus doce competencias; la fanaticada se desbordó en el tradicional juego del 5y6, lo que estableció un nuevo e histórico récord de recaudación al cierre del mes de noviembre.

La masiva participación se tradujo en grandes dividendos para los apostadores. En esta ocasión, la jugada máxima, el cuadro con seis aciertos, se vendió en un total de 2.887 ocasiones, lo que permitió a sus afortunados dueños cobrar la suma de Bs 41.043,07 cada uno. Por su parte, el total de 19.102 ganadores con cinco aciertos obtuvieron un monto de Bs 1.608,16 por boleto.

Se rompe el empate y Carlos Radelli es el líder: La Rinconada

El entrenador Radelli se erigió como la figura de la jornada al presentar un total de siete ejemplares y conseguir una destacada tripleta de triunfos por intermedio de Vinicius Jr., Black Stone y Marisma.

(Vinicius Jr.)

(Black Stone)

(Marisma)

Por otra parte, Fernando Parilli Araujo, quien hasta la semana pasada compartía la cima de la estadística, no corrió con la misma suerte: aunque tuvo tres compromisos, no pudo ingresar al círculo de ganadores.

Con tan solo dos semanas restantes para la culminación del meeting, la emoción se mantiene en la cima de la estadística. Si bien el líder actual ostenta una ventaja de tres triunfos, la hípica ha demostrado ser impredecible y todo puede cambiar en las pocas reuniones que restan. La batalla por el título promete ser intensa hasta la última carrera.

Ya cumplida trece fechas de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1- Carlos Radelli con 17 victorias.

2-Carlos Luis Uzcátegui y Fernando Parilli Araujo con 14 victorias.

3-Ismael Martínez con 9 victorias.

4-Pedro Coronil con 6 victorias.

5-Ramón García Mosquera y Jorge Salvador con 5 victorias.