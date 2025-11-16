Efectividad demoledora: Radelli convierte el 55% de sus presentados en victoria en tarde de ensueño en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La cuadra de La Rinconada vibró con una tarde dominical de gran emoción y adrenalina. La cuadragésima cuarta reunión de la temporada programó 13 competencias, incluyendo cuatro emocionantes pruebas selectivas. Los clásicos de la tarde coronaron a los ejemplares Bunker, Melcocha (USA), Miss Mireya y El Relámpago.

Buena recaudación: 5y6 Nacional La Rinconada

La afición hípica demostró una vez más su fervor al generar una buena recaudación en el 5y6 nacional. El pozo total alcanzó la suma de Bs 189.467.080,00, lo que representa el segundo monto más alto en la historia reciente, al ser de 289 mil cuadros sellados por la fanaticada.

Carlos Radelli: El Protagonista Absoluto

El entrenador Carlos Radelli se erigió como la figura más destacada de la jornada. Radelli vivió una maravillosa tarde dominical donde presentó nueve ejemplares y logró la hazaña de conquistar cinco victorias, un récord personal que consolida su posición en la élite.

La racha ganadora del preparador comenzó en la primera carrera con la potra Solana. Presentada en plenitud de condiciones y en yunta con Jaime Lugo, Solana ganó la prueba con facilidad, registrando un tiempo de 69 segundos exactos para el recorrido de 1.100 metros.

Acto seguido, el preparador logró un doblete consecutivo (back to back). En la segunda carrera, la yegua de cuatro años Princesa Crossover conquistó la meta junto al joven jinete Félix Márquez. El triunfo repartió un lógico dividendo de Bs 73,10 en taquilla.

El festival de victorias de Radelli continuó al inicio del 5y6 nacional. La pupila Milagros del Valle (USA) produjo una grata sorpresa en la primera válida, con la monta de Johan Aranguren, para dejar un alto dividendo de Bs 974,21.

No todo estaba escrito para el entrenador, pues en la tercera válida, volvió a ser protagonista. En esta ocasión, Rebelde del Valle se impuso con la efectiva monta de Jhonathan Aray.

La guinda del pastel llegó en la disputa de la última selectiva. El joven preparador se llevó el Clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá (Versión Machos) con El Relámpago, un ejemplar que reapareció en la pista en óptimas condiciones para conquistar la selectiva.

Victorias: Entrenadores tercer Meeting Fecha 11

Gracias a esos cinco triunfos, Carlos Radelli iguala en la primera casilla al entrenador Gabriel Márquez, quien solo sumó una victoria en la tarde, intensificando la batalla por el título del meeting.