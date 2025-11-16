Más de $1.700 para los afortunados ganadores que acertaron los seis de la fama en la R44

Suscríbete a nuestros canales

Con una programación de 13 carreras, entre ellas cuatro pruebas selectivas fue el desarrollo de la reunión número 44 este domingo 16 de noviembre en el Hipódromo La Rinconada.

Meridiano: Monto sellado y total a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional recolectó un monto sellado de Bs. 189.467.080,00 de los cuales Bs. 26.525,391,20 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 102.312.223,20.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida, octava del programa, la victoria fue para Milagro del Valle (número 4), con un dividendo de Bs. 974,21 a ganador y Bs. 311,98 a placé, con Johan Aranguren en yunta con Carlos Radelli.

En la novena carrera, que fue la segunda válida, el triunfo fue para, Tío Horacio (número 7) con la monta de Oliver Medina, y entrenado por Fernando Parilli Araujo. Dejó un dividendo arrojado de Bs.00,00 a ganador.

La tercera válida, la ganó Rebelde de Valle (número 11) con el jinete Jhonathan Aray, quien recibió las instrucciones de Carlos Radelli, para arrojar el dividendo de Bs. 134,20 a ganador.

En la cuarta válida, décima carrera, el triunfo fue para el caballo Brawuaisa (número 4) con la monta de Yonkleiver Díaz. El pupilo de César Pérez dejó crono de 116’’1 para el tiro de 1.800 metros.

En la quinta válida El Relámpago (número 4) se alzó con la victoria en la edición 60 del Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá, con el jockey Yoelbis González sobre los estribos y Carlos Radelli en el entrenamiento, por lo que pagó un dividendo de Bs. 246,02 a ganador.

En la última carrera de la jornada de La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida, se disputó la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar por lo que el ejemplar Astuto (número 5), con la monta del argentino Juan Pablo Paoloni y la preparación de Humberto Correia se llevó la victoria en gran atropellada. Pagó un dividendo de taquilla de Bs. 121,61 a ganador y Bs. 114,07 el place.

Ganadores: Pagos los seis de la suerte La Rinconada

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de (4745), los cuales ganaron cada uno un monto total de Bs. 5.534,28. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo (242) tickets, los cuales ganaron por un monto de Bs. 418.551,37, lo que equivale a $ 1.770,07 al cambio oficial del BCV.