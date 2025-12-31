LVBP: Caribes deja en el terreno a Tigres para clasificar al Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El último juego de beisbol de la LVBP de este 2025 se realizó en el Alfonso "Chico" Carrasquel, donde se estaba definiendo el último clasificado al Round Robin. Allí, la fuerza de Caribes de Anzoátegui prevaleció y logró imponerse por 13 a 12 sobre Tigres de Aragua.

El Round Robin sumó a su quinto clasificado

Las acciones comenzaron con un elenco oriental dominando todas las facetas del juego. Y es que el abridor Ángel Cuenca preservó el cero a lo largo de cuatro entradas completas, en las que apenas toleró tres sencillos.

Por su parte, la ofensiva no tuvo piedad ante los brazos aragüeños y tomaron una gran ventaja en la pizarra. En el primer inning, Balbino Fuenmayor rompió la igualdad con un hit productor; luego, en el segundo, Antonio Piñero empujó otra con doble; mientras que en el tercero, un triple de Andruw Monasterio y grand slam de Jesús Sucre montaron la fiesta en Puerto La Cruz.

Sin embargo, los bengalíes firmaron un espectacular rally de seis rayitas en el quinto episodio para acercarse peligrosamente. Allí, Gorkys Hernández y Yadiel Hernández negociaron boletos con las bases llenas, en tanto que Cafecito Martínez también la desapareció con las almohadillas congestionadas.

Poco después, la Tribu siguió causando daño para extender las diferencias. Balbino Fuenmayor pegó un jonrón solitario en la baja del quinto. Respecto al sexto, nuevamente Balbineitor remolcó un par más con hit, le siguió Diego Infante con un triple, y cerró Jesús Sucre con otra empujada.

Pero eso no quedó allí. Y es que Tigres volvió a la carga en el séptimo para igualar las cosas a 12 carreras. Gorkys Hernández inició el ataque con cuadrangular de dos carreras; Leobaldo Piña y José Peraza empujaron una cada uno con sencillo; y Alberth Martínez salió como emergente para pegar jonrón con un compañero en circulación.

Ya en entradas extras, específicamente en el 12, Herlis Rodríguez desapareció la bola por todo el jardín izquierdo parad darle la victoria a Caribes de Anzoátegui. De esa manera, la Tribu regresó a un Round Robin luego de tres temporadas seguidas cayendo en la ronda regular.