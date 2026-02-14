Ronald Acuña Jr. cierra una apuesta para el Venezuela vs Países Bajos del Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está a la vuelta de la esquina y las expectativas no paran de crecer. La Selección de Venezuela tiene un roster completo, versátil y lleno de talento en todas sus líneas, además de un Ronald Acuña Jr. dispuesto a robarse todos los reflectores, algo que sin duda ilusiona a todos los fanáticos en el país.

Un duelo picante entre Venezuela y Países Bajos

La primera jornada para el conjunto venezolano será ante Países Bajos, el próximo 6 de marzo. El Estadio LoanDepot Park de Miami albergará ese choque que, en la previa, no luce complicado para los dirigidos por Omar López. Sin embargo, el de La Sabana ha querido añadirle un poco de picante a ese careo.

A lo largo de esta semana, Ronald Acuña Jr. se ha presentado en los entrenamientos primaverales de los Bravos de Atlanta, donde espera agarrar ritmo y ponerse a tono de cara a la cita mundialista.

Y es que junto a él también hacen lo propio sus compañeros Chadwick Tromp y Ozzie Albies, figuras que engalanan el roster del combinado europeo. Justamente, ambos no han parado de retar al grandeliga venezolano durante esta semana con miras a ese esperado juego entre sus selecciones.

En un video publicado por la cuenta Sports Venezuela, Acuña cerró una apuesta con Tromp y Albies en el que si gana Venezuela ellos deben usar una camiseta de Venezuela en el Opening Day, de lo contrario, el criollo tendrá que vestir la de Países Bajos.