LaLiga: El Real Madrid golea a la Real Sociedad y pone la mirada en la Champions

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid no dio tregua en casa y despachó a la Real Sociedad con un contundente 4-1, resultado que sitúa a los merengues como líderes provisionales de LaLiga.

A falta de lo que haga el FC Barcelona en su duelo ante el Girona, el equipo de Álvaro Arbeloa cumplió con los deberes en una noche donde las rotaciones y el protagonismo brasileño marcaron la pauta.

Vinícius Jr. toma el mando

Con Kylian Mbappé viendo el inicio del encuentro desde el banquillo, todas las miradas se posaron sobre Vinícius Jr. El "7" merengue se echó el equipo a la espalda y firmó una actuación de MVP.

El extremo brasileño fue una pesadilla constante para la defensa donostiarra, logrando un doblete personal gracias a dos penaltis que él mismo provocó tras desbordes eléctricos en el área.

Además del doblete de Vini, el Santiago Bernabéu también celebró los goles de Gonzalo García y Fede Valverde, quienes se sumaron a la goleada. Ahora, la mirada de la "Casa Blanca" está en la UEFA Champions League, donde se mediran al Benfica en los play-offs.

Cara y cruz para los venezolanos

Cabe destacar, que la Real Sociedad saltó al campo con presencia Vinotinto en su once titular, aunque con fortunas muy distintas para Yangel Herrera y Jon Aramburu.

En el caso del mediocampista criollo, provocó el penal para el único tanto del conjunto vasco, tras un gran desmarque dentro del área. Mikel Oyarzabal aprovechó para batir a Thibaut Courtois y acercarse en el marcador.

Por su parte, el "Búfalo" tuvo una noche gris, siendo superado en la banda por Vinícius y cometiendo los dos penales que terminaron en gol para el Real Madrid. Sin embargo, la confianza en el lateral venezolano es plena, y completó los 90 minutos.