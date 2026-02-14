Hernán Pérez revela la clave del triunfo de Venezuela en la Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

Luego de cuatro entradas y media disputadas en el Estadio Monumental de Caracas este viernes 13 de febrero, Caimanes de Barranquilla de Colombia derrotaba 9-1 al Navegantes del Magallanes de Venezuela. Cuando cayó el out 27 del juego, fue Magallanes quien, contra todo pronóstico, selló un triunfo inolvidable.

Después de haber descontado con par de anotaciones en la baja del quinto episodio, el equipo de Venezuela tuvo un séptimo inning histórico, al generar un rally de siete rayitas para remontarle el juego de pelota a un equipo colombiano que no consiguió respuestas en ningún momento ante el vendaval ofensivo que se le vino encima.

Minutos después de concretar esta hazaña, Hernán Pérez, refuerzo de lujo para esta Serie de las Américas, atendió a los medios de comunicación y, entre otras cosas, reveló la que para él fue la razón principal por la que el famoso "Magallanes de las remontadas" cerró el año con otro regreso excepcional.

La paciencia llevó al título

Y es que, luego de un gran trabajo del abridor colombiano, José Salvador, la paciencia en el plato era algo que debía rescatar rápidamente el Magallanes, y justo eso fue lo que hizo Hernán Pérez en la parte baja del quinto inning. "Trataba de sacarlo del juego. (Salvador) Había hecho tremendo trabajo, los mantuvo por cuatro innings y dos tercios. Creo que lo hicimos bien a lo último y ahí estuvo el resultado", explicó.

Precisamente, para Pérez, esta fue la clave que llevó a Venezuela a defender su casa y a ganar la segunda edición de la Serie de las Américas. "Tuvimos paciencia, fuimos con mejor plan a la hora de batear, seleccionamos mejores pitcheos y ese fue el resultado".