¿Qué pasó con Tour de France? Los detalles sobre el favorito de este viernes en Valencia

La temporada de carreras en el hipódromo de Valencia avanzó este viernes 13 de febrero con su jornada habitual de competencias. En esta ocasión, se realizó la cuarta reunión del año y que trajo consigo la disputa de ocho competencias sin pruebas selectivas ni de grado.
Los jinetes profesionales Jaime Lugo Jr. e Osis Martínez fueron los más destacados de la jornada con dos victorias cada uno. Lugo Jr. se impuso con la yegua Stella Cadente y cerró la programación con Compadre Toby. Por su parte, Martínez visitó el recinto de ganadores gracias a Cassiusclay y Skydive.
El 5y6 alcanzó los Bs 50.370.730,00 este domingo, estableciendo la segunda mayor recaudación del año y consolidándose como el favorito de la afición.
La tarde de ayer a la altura de la séptima carrera, quinta válida se llevó a cabo una Condicional de Reclamo para caballos de tres y más años, ganadores hasta 2 carreras (Incluye carreras de reclamo), donde nueve participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $11.000.
El pupilo entrenado por Renny Verastegui y propiedad del Stud “Visionarios”, Tour de France, se presentaba a la carrera como uno de los más jugados por el público apostador, principalmente porque venia de enfrentarse a ejemplares que son considerados superiores.
La monta del castaño de siete años fue por parte del jinete profesional Larry Mejías con 55 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.
Informes: “El jinete Larry Mejías del ejemplar Tour de France (06) informó que su ejemplar claudico y no finalizo la competencia”.
Asimismo, las autoridades hípicas pusieron la competencia en observación por la actuación del ejemplar y visto el video de la carrera se puede apreciar que dicho ejemplar se lesiona a la altura de los 600 y 500 metros del recorrido. No finalizo la carrera.
Solicitud del examen físico Post Carreras de ejemplar: Tour de France (06): Fractura a nivel de la articulación metacarpo – falángica del miembro anterior derecho.