MLB: Luis Torrens opina sobre la implementación del sistema ABS para la temporada 2026

Para esta venidera temporada 2026, la Major League Baseball (MLB) implementará el Sistema de Reto de Bolas y Strikes Automatizado (ABS), esto con la intención de apoyar un poco más a los umpires detrás del plato. Pero no solo a ellos, sino también a lanzadores y receptores, algo que es del agrado de Luis Torrens.

Adaptarse al beisbol moderno

El grandeliga venezolano ya es parte del Spring Training de los Mets de Nueva York, y durante las próximas semanas tendrá un duelo interesante con su compatriota Francisco Álvarez para ver quién será el receptor del equipo para el Opening Day.

Justamente, a partir de esa jornada inaugural de las Grandes Ligas comenzará a utilizarse el sistema ABS, el cual fue aprobado por la MLB desde septiembre pasado tras una revisión profunda y el éxito que tuvo en Ligas Menores durante el 2025.

En ese sentido, Luis Torrens no escondió su agrado por la aprobación de esta nueva implementación, y en una entrevista para El Extrabase señaló que será cuestión de adaptarse y de saber en qué momentos usar los retos.

"Estoy de acuerdo con el sistema ABS, me gusta. Pienso que eso hace que estemos más concentrados en lo que tenemos que hacer. Creo que habrá momentos que nos van a gustar, otros que no mucho, pero hay que adaptarse porque es el beisbol de hoy en día", dijo.

Luego complementó: "Con solo dos retos, pienso que hay que aplicarlos en los últimos innings o para los ponches. Pero me imagino que tendremos una conversación como equipo para evaluar cómo llevaremos ese punto".

Recordemos que el Sistema de Retos ABS le dará a los equipos la oportunidad de solicitar una revisión rápida de algunas de las sentencias de bola y strike más importantes en un partido determinado, evitando así la larga tradición del error humano natural que viene con los umpires.