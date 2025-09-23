Sistema de Retos ABS se implementará en la MLB a partir del 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) hizo oficial durante este martes la aprobación del Sistema de Reto de Bolas y Strikes Automatizado (ABS), el cual comenzará a implementarse a tiempo completo a partir de la temporada 2026. Esto llega luego de una revisión profunda y tras los exitosos resultados en Ligas Menores y en la pretemporada de MLB este año.

La MLB sigue modernizándose

El Comité de Competencia Conjunto sacó los votos suficientes para darle luz verde al Sistema de Retos ABS en las Grandes Ligas. El Comisionado de MLB, Rob Manfred, expresó en un comunicado todas las novedades al respecto.

"Los cambios de reglas anteriores que han sido adoptados por el Comité de Competencia Conjunto han llegado para quedarse y han creado un impulso para el juego. Usamos el mismo proceso con el ABS, que empezó con el escuchar a los aficionados, realizar pruebas exhaustivas a nivel de liga menor y tratar en cada paso de mejorar el juego".

Luego prosiguió: "A lo largo de este proceso, hemos trabajado en implementar el sistema de una manera que sea aceptable para los jugadores. La fuerte preferencia de los jugadores por el formato de retos en lugar de usar la tecnología para sentenciar cada lanzamiento fue un factor clave para decidirnos por el sistema que anunciamos hoy".

Con este nuevo cambio que sufren las Grandes Ligas, el Sistema de Retos ABS le dará a los equipos la oportunidad de solicitar una revisión rápida de algunas de las sentencias de bola y strike más importantes en un partido determinado, evitando así la larga tradición del error humano natural que viene con los umpires.

"Hemos logrado mucho a través de nuestra larga asociación con MLB y la implementación del ABS, impulsado por T-Mobile 5G, es uno de nuestros hitos más emocionantes hasta ahora. Es un poderoso ejemplo de cómo estamos utilizando nuestra tecnología para ayudar a MLB a innovar, preservando al mismo tiempo el carácter del juego que amamos. Y sólo es posible con la escala y la fiabilidad de la Mejor Red de los Estados Unidos", dijo Mike Katz, presidente de marketing, estrategia y productos de T-Mobile.

Cabe resaltar que el Sistema de Retos ABS funcionará en una red privada 5G de Advanced Network Solutions de T-Mobile for Business. Además, con la tecnología Hawk-Eye funcionando en segundo plano y monitoreando la localización exacta de cada lanzamiento en relación con la zona del bateador, los jugadores podrán solicitar un reto de una sentencia de bola o strike que consideren que el árbitro se equivocó.