Jugador de los Atléticos dice “estar cansado” del arbitraje y pide implementación del ABS (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Atléticos, Lawrence Butler, expresó su descontento con los árbitros de la MLB, expresando que siente que hay una falta de responsabilidad entre los árbitros de las Grandes Ligas que no existe en el nivel Triple-A.

En este sentido, el patrullero se manifestó a favor del sistema automatizado de bolas-strikes y pidió su utilización “lo antes posible”.

Butler carga contra los árbitros

“ABS, estoy harto de los árbitros”, le dijo el jugador de 25 años a Alex Tantrum de MLB FITS cuando le preguntaron qué cambiaría si fuera comisionado por un día. “Se equivocan demasiado en ambos sentidos”.

El patrullero consideró que en las ligas menores son más cuidadosos al cantar bolas y strikes, debido a que los equipos pueden desafiar las decisiones de los árbitros. “Quiero el sistema de desafío”, dijo. “Si nos fijamos en Triple-A, los árbitros son un poco más cautelosos con los lanzamientos que cantan porque saben que un lanzador o un bateador podrían desafiarlo y podrían avergonzarlos”.

Lawrence Butler aclaró que no estaba a favor de una zona de strike “totalmente robótica”, a lo que agregó que en Las Mayores “no les importa nada”.

El comisionado Rob Manfred dijo en junio que planea presentar una propuesta al comité de competencia de la liga que llevaría el sistema de desafío ABS a la MLB en 2026.