Vladímir Guerrero Jr. entre algodones por molestias en una de sus piernas (+Detalles)

El primera base dominicano de los Toronto Blue Jays, Vladímir Guerrero Jr., abandonó el juego de este lunes ante los Piratas de Pittsburgh debido a molestias en su pierna izquierda, al parecer tensión en el tendón de la corva.

El conjunto canandiense tiene previsto someter al jugador a una resonancia magnética, en las próximas horas, según lo señalado por el manager de Toronto, John Schneider.

Sportsnet mostró un video de Guerrero señalándose la parte posterior del tendón de la corva durante la primera entrada. Sin embargo, permaneció en el juego.

¿Qué dicen los Blue Jays?

Tras finalizado el encuentro, el timonel expresó, en una reunión con periodistas, que no cree que la lesión sea grave. “Obviamente, creo que en esta época del año todos estamos un poco cansados y él simplemente se irritó un poco el tendón de la corva, pero es solo rigidez”, dijo.

Guerrero ha participado en todos menos uno de los 125 juegos de Toronto esta temporada. Lidera a los Blue Jays con 21 jonrones y un OPS de .894.

El jugador de 26 años ha demostrado una gran resistencia a lo largo de su carrera, perdiéndose solo 13 partidos en las últimas seis temporadas. Nunca ha estado en la lista de lesionados en sus siete años de carrera.

“Le harán una resonancia magnética esta noche para descartar cualquier otra cosa y veremos cómo esta mañana”, dijo Schneider. “Esperamos que esté bien para jugar en el próximo día o dos”.