Vladimir Guerrero Jr. brilla tras el receso del Juego de Estrellas (+Números)

Vladimir Guerrero Jr. sin duda alguna es de los bateadores más temidos de la actualidad en Grandes Ligas y esta temporada 2025 está mostrando una de sus mejores versiones. En su más reciente juego, el dominicano llegó a 20 cuadrangulares en el año, una cifra que logra por quinta vez en su carrera.

"Vladdy" trabajó en su físico para esta campaña y los resultados han sido más que positivos, ya que ha sido pieza determinante en el equipo de Azulejos de Toronto, que lidera la División Este de la Liga Americana. Además, tras el Juego de Estrellas, este jugador colocó el pie en el acelerador y es de los más calientes en el beisbol.

Vladirmir Guerrero Jr. con ritmo notable en la segunda mitad

Desde el receso del Juego de Estrellas, Guerrero Jr. ha mostrado un nivel de juego sobresaliente, consolidándose entre los mejores de la MLB en múltiples categorías ofensivas. El dominicano se ubica quinto en promedio de bateo con .375, tercero en porcentaje de embasarse (.444), quinto en slugging (.702) y cuarto en OPS (1.146), cifras que reflejan su capacidad tanto para embasarse como para generar poder en el plato.

Además, el dominicano de 26 años se destaca en valor total para el equipo, ocupando el segundo lugar en WAR con 1.8 desde el All-Star break. Su rendimiento sostenido no solo lo mantiene como un líder ofensivo, sino que también confirma su influencia global en el éxito de su equipo, consolidándolo como una pieza clave en la segunda mitad de la temporada.

Esta notable racha en la segunda mitad del calendario le ha permitido a Vladimir Guerrero Jr. batear para .300 en esta campaña 2025, con 136 imparables, entre ellos 29 dobles y 20 jonrones. Además, cuenta con 67 carreras remolcadas, 81 anotadas y OPS de .893.