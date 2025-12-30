NBA: El récord perfecto de LeBron James en el día de su cumpleaños

Suscríbete a nuestros canales

LeBron James celebra 41 años de edad y se mantiene consolidado como uno de los mejores jugadores de la actualidad en la NBA. Después de 23 años en el mejor baloncesto del mundo, el veterano alero lo ha conseguido absolutamente todo con cuatro MVP, cuatro título y convertido en el máximo anotador de todos los tiempos.

El 'Rey' es el único que ha posible en superar los 50 mil unidades en una combinación entre ronda regular y Postemporada. Aunque cedió su puesto como principal figura en Los Angeles Lakers tras entregárselo a Luka Doncic, quien llegó vía cambio por Anthony Davis a mediados de la pasada zafra, el delantero continúa regalando destellos de esa mejor versión en los tabloncillos.

Cada punto o presentación en la vigente temporada de la NBA regresando un nuevo hito en su exitosa. En su extensa veteranía, James puede decir que superó a Michael Jordan con encuentros de más de 30 tantos con 40 años de edad y el único que ha participado en un compromiso oficial junto a su hijo (Bronny James) en el certamen, algo que no sucedía en el deporte estadounidense desde Ken Griffey Sr. y Ken Griffey Jr. en MLB.

El paso perfecto de LeBron James en su cumpleaños

Pese a celebrar su cumpleaños, 'The King' no se detiene en su accionar en la NBA y todo apunta a que verá minutos en la jornada de este martes 30 de diciembre ante Detroit Pistons, que lideran la Conferencia Este en la actual edición de la liga.

El 21 veces All-Star tendrá una prueba de oro en el día de su aniversario, tomando en cuenta que presenta un récord perfecto de cinco victorias. James no pierde cuando arriba a un año más de vida y buscará demostrar su potencial en la cancha. Previo a su sexto juego en su cumpleaños, el alero colecciona promedio de 32.9 puntos, 7.1 rebotes, 6.9 asistencias, 55.5% en tiros de campo y 42.3% en triples.

Marcas redondas que podría alcanzar LeBron James