NBA: Mira los juegos para la jornada de este martes 30 de diciembre

Previo a fin de año, tres compromisos serán los protagonistas en la jornada de este martes 30 de diciembre de la NBA. Los Angeles Lakers quieren un regalo en su cumpleaños 41 a LeBron James con una victoria, pero en un panorama complicado ante Detroit Pistons desde el Crypto.com Arena.

En la Conferencia Este, Philadelphia Sixers ha perdido terreno con tres derrotas consecutiva y buscará pelear nuevamente por los primeros puestos contra Memphis Grizzlies, que tiene una gran oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación, en especial de Golden State Warriors, ubicados en el octavo puesto con 15-17.

Otro encuentro que promete brindar grandes emociones par este martes por la noche en la NBA lo protagonizarán dos quintetos que vienen en alza en los desafíos más recientes. Boston Celtics está de a poco regresando a lo más alto en la Conferencia Este e intentará mantener su ritmo frente a Utah Jazz, que viene de dos grandes batacazos tras vencer (131-129) a Pistons y San Antonio Spurs (127-114).

Juegos para hoy en la NBA: 30 DE DICIEMBRE