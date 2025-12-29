NBA: Kawhi Leonard destroza a Detroit Pistons tras emular récord de James Harden

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Clippers están oficialmente de regreso en la presente temporada de la NBA. Después de un inicio de año paupérrimo, la franquicia angelina demostró que está para grandes resultados y dieron el golpe sobre la mesa tras superar (112-99) a Detroit Pistons con Kawhi Leonard como principal protagonista, en la jornada de este domingo 28 de diciembre.

Los líderes de la Conferencia Este fueron víctimas de la mejor presentación en la carrera de la principal figura del combinado de Hollywood, quienes se beneficiaron luego de que el alero sellara un desempeño de 55 puntos, 11 rebotes, cinco robos, tres bloqueos y una excelente puntería de media cancha con 17 aciertos en 25 disparos desde el Intuit Dome.

Con la actuación de Leonard contra la organización de Michigan, los Clippers llegaron a cuatro victorias consecutivas en la vigente campaña, siendo su mejor racha en la edición 2025-26 y posicionándose a solo 2.5 partidos de los lugares de Play-In de la Conferencia Oeste. Como ponerse más sazón a la labor del delantero, quien mostró recuperar su mejor versión, las estadísticas contra los Pistons lo consiguió en solo tres cuartos del duelo.

Kawhi Leonard estremece con récord de la NBA

Kawhi Leonard firmó una noche histórica, dejando números nunca antes vistos en la NBA. Se convirtió en el único jugador en registrar un partido de 55 puntos, 5 robos y 3 bloqueos desde que los robos comenzaron a contabilizarse oficialmente en la temporada 1973-74, una actuación que lo coloca en un lugar exclusivo dentro de los libros de récords.

Además, fue el único jugador en anotar más de 50 puntos y sumar al menos 5 robos en apenas tres cuartos durante la era del play-by-play (desde 1997-98). Con esta actuación, Kawhi se une a James Harden, su actual compañero en los Clippers, como los únicos en lograr un partido de 55 puntos, 10 rebotes y 5 robos en los últimos 50 años, consolidando una de las mejores noches individuales de su carrera.

En números generales en la presente temporada, el alero luce estadísticas de 27.5 puntos, 6.5 rebotes, 3.4 asistencias y 49.5% en tiros de campo en 21 compromisos con la organización de Los Angeles.