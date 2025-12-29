NBA. Estos son los juegos para la jornada de este lunes 29 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-26 de la NBA y 11 enfrentamientos serán los protagonistas para seguir dándole forma a la primera mitad del año, teniendo a Kevin Durant como uno de los atractivos con los Houston Rockets midiéndose a unos alicaídos Indiana Pacers, que se encuentran en el últimos lugar en la Conferencia Este.

Otro duelo que promete estar de alto impacto se realizará en el Kaseya Center, donde Miami Heat buscará hacer valer su condición de local frente a Denver Nuggets, que tiene a un Nikola Jokic en el mejor versión y a solo un juego del segundo lugar de la Conferencia Oeste, que está en manos de San Antonio Spurs.

Precisamente, el equipo de Víctor Wembanayama será otro quinteto que tendrá un partido complicado, pero parte como principal candidato a celebrar, tomando en cuenta su memorable primera mitad en la vigente campaña, donde han vendido en múltiples ocasiones a Oklahoma City Thunder y se posicionan en la segunda casilla en el Oeste. La franquicia tejana recibe la visita de Cleveland Cavaliers, que han fracasado en los últimos dos encuentros.

Juegos para hoy en la NBA: 29 DE DICIEMBRE