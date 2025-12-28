NBA: Así fue la pelea entre José Alvarado y Mark Williams

Suscríbete a nuestros canales

José Alvarado (New Orleans Pelicans) Mark Williams (Phoenix Suns) fueron expulsados la noche de sábado del partido entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns tras enzarzarse a puñetazos en una acalorada pelea en el centro de la cancha del Smoothie King Center de Nueva Orleans.

Tras el bochornoso incidente, la NBA confirmó revisará el reporte arbitral y las grabaciones de video de Williams y Alvarado por conducta violenta. Ambos jugadores recibieron faltas técnicas de Clase 2 y fueron expulsados automáticamente.

Asimismo, podrían recibir una sanción más severa debido a que hubo puñetazos lanzados y contacto en el rostro. Se espera que la NBA anuncie en las próximas horas suspensiones de entre uno y tres partidos, además de multas que podrían superar los 50.000 dólares para cada involucrado.

Recordemos que en abril de este 2025 hubo un caso similar con la pelea de varios jugadores de Detroit Pistons y Minnesota Timberwolves que terminó con la sanción mencionada.

Reacciones

Jordan Ott, entrenador de los Phoenix Suns, atribuyó el roce físico a la intensidad y al agotamiento físico derivado de jugar noches consecutivas, señalando que "esas cosas pasan cuando hay falta de sueño", aunque lamentó la pérdida de un jugador clave para el cierre del encuentro.

La NBA emitirá un comunicado oficial con las sanciones definitivas antes de la próxima jornada de juegos de ambos equipos.

Qué generó el altercado

La pelea ocurrió durante el tercer cuarto del encuentro, cuando José Alvarado fue sancionado con una falta tras un empuje ilegal sobre Williams. Alvarado encaró a Williams, quien en un intento de liberación impactó con su codo la parte posterior de la cabeza del base.

Luego Alvarado respondió conectando un golpe en la mandíbula de Williams, lo que generó una reacción defensiva y un intento de golpe de vuelta por parte del jugador de los Suns.