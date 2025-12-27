Chicago Bulls y su plan único para lograr una verdadera reconstrucción

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la Conferencia Este ha dado un vuelco definitivo este sábado 27 de diciembre de 2025. Según informes de múltiples insiders y ejecutivos de la liga, los Chicago Bulls se preparan para adoptar un papel agresivo como los mayores "vendedores" del mercado antes de la fecha límite de traspasos de febrero. Tras una primera mitad de temporada marcada por la inconsistencia y una reciente racha que los mantiene en la cuerda floja del Play-In, la gerencia liderada por Artūras Karnišovas parece haber aceptado que el actual proyecto ha alcanzado su techo.

Coby White y el dilema de la renovación

El nombre que encabeza todas las listas de rumores es el de Coby White. El base, que ha promediado más de 21 puntos por partido esta temporada, se encuentra en el último año de su contrato, lo que lo convierte en la pieza más atractiva para equipos contendientes que buscan anotación instantánea. Fuentes cercanas a la organización indican que Chicago está intentando generar una "guerra de ofertas" por el jugador, con los Minnesota Timberwolves y los Orlando Magic emergiendo como los pretendientes más serios.

La decisión de poner a White en el mercado responde a una realidad financiera: los Bulls temen que su valor en la agencia libre del próximo verano supere lo que la franquicia está dispuesta a pagar en medio de un proceso de rejuvenecimiento.

Vucevic y los contratos "expiring"

Otro pilar que podría tener las horas contadas en la "Ciudad del Viento" es Nikola Vučević. El pívot montenegrino, aunque sigue aportando dobles-dobles con regularidad, ha visto disminuir su protagonismo ante el desarrollo de jóvenes como el novato Noa Essengue. Al encontrarse también en un contrato que expira pronto, equipos como los Atlanta Hawks —quienes buscan un pívot con tiro exterior para acompañar a sus figuras— han iniciado conversaciones preliminares.

Junto a Vučević, otros jugadores con contratos manejables como Kevin Huerter (adquirido en el traspaso previo de Zach LaVine) y el veterano Jevon Carter están disponibles para cualquier equipo que busque profundidad de banquillo a cambio de activos de draft.

Un cambio de filosofía: El factor Cooper Flagg

El trasfondo de este desmantelamiento no es otro que el Draft de la NBA de 2026 y la búsqueda de una identidad clara. Con la irrupción de nuevas superestrellas en la liga, Chicago busca posicionarse para obtener una elección de lotería alta, alejándose de la mediocridad competitiva que ha definido a la franquicia en los últimos tres años.

La reciente extensión de Josh Giddey por 4 años y 100 millones de dólares y la apuesta por Matas Buzelis confirman que los Bulls quieren construir alrededor de un núcleo mucho más joven y versátil, dejando atrás la era de los veteranos de alto costo.