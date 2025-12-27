¿Fracasaron? Por este motivo los Lakers no lograron adquirir a Andrew Wiggins

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de traspasos de la NBA ha alcanzado un punto de ebullición este sábado 27 de diciembre de 2025, tras revelarse nuevos detalles sobre la postura firme de los Miami Heat respecto al futuro de su alero estrella, Andrew Wiggins.

Según un informe detallado de Brett Siegel (ClutchPoints), la organización de South Beach ha rechazado sistemáticamente todas las propuestas presentadas por Los Ángeles Lakers, enviando un mensaje claro al resto de la liga: Wiggins no está en venta.

El objeto del deseo en Los Ángeles

Desde la pasada temporada baja, la directiva de los Lakers, encabezada por Rob Pelinka, ha identificado a Andrew Wiggins como la pieza faltante en su rompecabezas táctico. Tras la histórica adquisición de Luka Dončić para formar un "Big Three" junto a Lebron James y el emergente Austin Reaves, el equipo angelino ha buscado desesperadamente un perfil defensivo de élite que pueda aliviar la carga de sus estrellas.

Wiggins, con su perfil de alero atlético 3-and-D (especialista en triples y defensa), encaja perfectamente en las necesidades del esquema de JJ Redick. Su capacidad para defender múltiples posiciones y su experiencia como campeón de la NBA (2022) lo convierten en el complemento ideal para una alineación que ya cuenta con la generación de juego de Dončić y James. Sin embargo, el deseo de los Lakers ha chocado contra un muro en Miami.

Miami no cede: La postura de Pat Riley

A pesar de los persistentes intentos de Los Ángeles por entablar una negociación formal, las fuentes indican que el Miami Heat "no se ha sentido conmovido" por ninguno de los paquetes de intercambio ofrecidos hasta la fecha. Según Siegel, la oferta de los Lakers —que presuntamente incluía a Rui Hachimura, Gabe Vincent y capital de draft futuro— ha sido considerada insuficiente por la gerencia de Miami.

"El problema es que el Heat no ha sido seducido por nada de lo que Los Ángeles tiene para ofrecer", señala el reporte de Siegel. "Miami ha señalizado internamente que no están buscando activamente traspasar a Wiggins, a quien ven como un pilar fundamental de su rotación actual junto a Bam Adebayo y Tyler Herro".

Impacto en la rotación y el futuro de Wiggins

Andrew Wiggins llegó a Miami en febrero de 2025 como parte del mega-traspaso que envió a Jimmy Butler a los Golden State Warriors. Desde su llegada, se ha adaptado rápidamente a la "Cultura del Heat", promediando números sólidos y aportando una versatilidad defensiva que Erik Spoelstra considera invaluable.

Con un contrato que incluye una opción de jugador para la temporada 2026-27 por 30.1 millones de dólares, Miami siente que tiene el control total de la situación.

Para los Lakers, este rechazo supone un contratiempo significativo en su búsqueda por reforzar el perímetro antes de la fecha límite de traspasos de febrero. Con la defensa de los Lakers ubicada actualmente fuera del top 10 de la liga, la ausencia de un defensor como Wiggins podría ser el factor determinante en una hipotética serie de playoffs contra potencias del Oeste como Oklahoma City o Houston.