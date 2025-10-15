NBA: Boricua José Alvarado protagoniza pelea en el partido entre Pelicans y Rockets

Suscríbete a nuestros canales

Las acciones se caldearon en la Pretemporada de la NBA con José Alvarado como uno de los protagonistas en el partido entre New Orleans Pelicans y Houston Rockets en la jornada de este martes 14 de octubre.

El armador puertorriqueño vivió un momento de mucha tensión en el encuentro tras comenzar una trifulca con el joven alero Amen Thompson desde el Legacy Arena at BJCC de Birmingham, Alabama. La situación se fue de control cuando el base y la figura de los tejanos cayeron en el tabloncillo cuando restaban 5:38 minutos del segundo cuarto.

Al momento de que ambos jugadores se cruzaron, Amen Thompson intentó golpear al piloto de los Pelicans, pero por suerte no conectó y la riña no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de los demás jugadores de ambos quintetos. Al final de la jornada, Houston se quedó con la victoria (130x128) en un duelo reñido que tuvo a Jabari Smith Jr. como máximo anotador con 26 puntos.

José Alvarado protagoniza riña con Amen Thompson

Después de la trifulca en el segundo cuarto del desafío, el árbitro sancionó a Thompson con una falta antideportiva, mientras que, el puertorriqueño recibió una falta técnica. Aunque se trató de un juego de pretemporada, el altercado dejó claro que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder terreno en la cancha.

José Alvarado convirtió sus dos tiros libres y cerró una presentación de ocho unidades, tres rebotes y par de asistencias en 15 minutos, mientras que el alero destacó entre las figuras de su equipo con 21 tantos, cinco tableros y tres habilitaciones.