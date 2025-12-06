Fórmula 1: Max Verstappen destroza la pole position en Abu Dhabi

Suscríbete a nuestros canales

La batalla por el título 2025 es rueda a rueda en el circuito de Yas Marina, donde Max Verstappen (Red Bull Racing) destrozó el cronómetro en la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi que se disputará este domingo 7 de diciembre.

Verstappen hizo una vuelta magistral en el comienzo de la Q3, el campeón del mundo aprovechó el rebufo que le dio su compañero de equipo Yuki Tsunoda para lanzarlo a mayor velocidad sobre el último sector del circuito de Yas Marina, lo que le sirvió para imponer un tiempo de 1:22.207 segundos.

El tiempo del piloto de Red Bull Racing fue 0.201 décimas más rápido que Lando Norris (McLaren) que se tuvo que confirmar con el segundo puesto de la sesión de clasificación, pero el inglés sabe que el podio lo hace campeón y no entrar en el juego de Verstappen de una batalla rueda a rueda.

Por su parte, Oscar Piastri terminó en el tercer lugar de la grilla de salida del GP de Abu Dhabi a 0.230 décimas de la cima, el joven australiano es el que tiene que arriesgar más para ser campeón.

Russell finalizó la sesión en la cuarta posición para Mercedes, mientras que Charles Leclerc se adjudicó el quinto puesto y Fernando Alonso consiguió una sólida sexta plaza con el Aston Martin. Gabriel Bortoleto tuvo un buen performance para Kick Sauber en el séptimo lugar, mientras que Esteban Ocon llevó al Haas hasta el octavo puesto; Isack Hadjar ( Racing Bulls) finalizó noveno y Tsunoda en su última completó el top 10.

Datos de Verstappen en Abu Dhabi

El piloto holandés con el resultado llegó a cinco pole position en Abu Dhabi, cada vez que comenzó primero la carrera ganó, veremos i logra repetir este año. Además, sumó su pole número 48 en la Fórmula 1 ubicándose en el cuarto lugar histórico de este renglón.

Clasificación del GP de Abu Dhabi