En la pareja cuarta válida del 5y6 se reduce la nómina por el retiro de una de las participantes en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 07 de diciembre, el Hipódromo La Rinconada celebra su cuadragésima séptima reunión de la temporada. La jornada, que marca la décima cuarta fecha del tercer y último meeting del año, con un programa de doce carreras y un vibrante 5y6 nacional activo desde la séptima carrera.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales un nuevo ejemplar que no se dará de la partida en la jornada número 47 de la temporada 2025.

Dicho retiro se presenta en la décima carrera, cuarta válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras, donde Super Periodista (número 5) presentada ahora por Vicenzo Di Luca y que llevaría la monta de Yonkleiver Díaz no se dará de la partida.

La hija de Z Humor en Mezzotinta por El Prado, se disponía a reaparecer en nueva cuadra luego de 35 días sin correr y que casualmente el pasado dos de noviembre también había sido retirada en esa ocasión por Estado Febril.

La yegua, producto del Haras Urama, acumula un registro de 32 actuaciones a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, su palmarés solo exhibe una única victoria, lo que indica una campaña con un rendimiento por debajo de las expectativas.

Perteneciente al Stud "Miss Andromeda", el ejemplar no aparece en pruebas públicas desde el mes de octubre. Su última participación tuvo lugar en la carrera con el número 419, donde su desempeño resultó decepcionante: arribó en el último lugar.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

10a) #5 Super Periodista fue retirada por Hemoparásitos.

Según fuentes digitales

Los hemoparásitos en caballos son microorganismos que infectan las celular sanguíneas, al ser la piro plasmosis equina, causada por Babesia caballi y Theileria equi, la más común. Los síntomas varían desde asintomáticos hasta cuadros agudos de fiebre, anemia, ictericia y falta de apetito, que pueden ser mortales.