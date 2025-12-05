Salvador Pérez envía este fuerte mensaje a la afición sobre Alguacil

Suscríbete a nuestros canales

Luego del triunfo vital de Leones del Caracas sobre los Navegantes del Magallanes 9 carreras a 7 en el estadio Monumental Simón Bolívar, uno de los protagonistas de la historia de este partido, Salvador Pérez, le envió un fuerte mensaje a la afición sobre las críticas al manager José Alguacil.

"Para los fanáticos que critican, Alguacil no juega, nosotros si. Así que si van a criticar que sea a los peloteros, no al manager. Ninguno sabe lo que dice el manager allá adentro", dijo el también capitán de la selección de Venezuela.

Salvador Pérez en su primer Caracas vs Magallanes

Salvador Pérez tuvo un amargo debut la noche del jueves 4 de diciembre ante Caribes de Anzoátegui, donde ligó un pésimo 4-0 y par de ponches. Tras su primer Caracas-Magallanes, el nuevo león de la manda capitalina se reivindicó.

El careta de los Reales de Kansas City de la MLB, tuvo una jornada de ensueño frente al Magallanes, ya que su jonrón no fue cualquiera, sino una fulminante línea que pasó por encima de los bullpen ubicados detrás del muro del jardín izquierdo. El vuelacerca le permitió a Leones concretar un rally de 5 carreras, poner el marcador en ese momento de 9x5 a favor y encaminar el triunfo sobre los eternos rivales.

La última participación de Salvador en el circuito ocurrió en la campaña 2022/2023, su única con la casaca de Águilas del Zulia; en esa ocasión sumó dos jonrones, ambos en el mismo encuentro.