LVBP: Salvador Pérez se estrena como jonronero con Leones ante Magallanes

El primer hit de Salvy con los melenudos en esta temporada 2025-2026 fue un monumental batazo

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 10:06 pm
Foto: Alejandro van Schermbeek
Salvador Pérez estrenó su casilla de hits con los Leones del Caracas de manera monumental. Y es que luego de irse en blanco en su debut en la pasada jornada, para la noche de este viernes hizo vibrar el Estadio Monumental con un descomunal cuadrangular.

Salvy le dio con todo al Magallanes

El rival de turno no pudo ser otro que los Navegantes del Magallanes. El duelo entre los eternos rivales se caracterizó por un toma y dame intenso, donde la ofensiva se impuso ampliamente sobre los distinto lanzadores.

La conexión sucedió a la altura del séptimo episodio, el mismo que cerró con un rally de siete anotaciones para que Leones remontara las acciones. Allí, Salvador Pérez castigó al relevista Enderson Franco con un enorme elevado que desapareció por todo el jardín izquierdo, llevándose además a un compañero.

 

Viernes 05 de Diciembre de 2025
