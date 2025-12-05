LVBP: Así alinearán Magallanes y Leones esta noche en el Monumental

Suscríbete a nuestros canales

Para las 7 de la noche está pautado en el Estadio Monumental, un nuevo capítulo de la rivalidad entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. Elencos que se medirán con realidades diferentes en la LVBP.

Los navieros vienen de blanquear 7x0 a Tigres de Aragua, además de 2 victorias consecutivas y 8 en sus recientes 10 compromisos, en cambio, los melenudos vienen de ser domados por los Caribes de Anzoátegui, 5x1, además de que hilvanan 2 caídas y 7 en sus recientes 10 salidas.

Navegantes del Magallanes vs Leones del Caracas

Asimismo, Magallanes en condición de visitante acumula 7-12, mientras el Caracas en su sede va negativo también, 10-11.

El duelo monticular que se planteará incluye a los abridores José Marco Torres por los de casa, Junior Guerra por los convidados.

Estas son sus alineaciones:

