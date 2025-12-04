LVBP: José Alguacil sobre los Leones: “No han sido días fáciles para nadie”

Suscríbete a nuestros canales

Que los Leones del Caracas estuviesen 4 juegos por debajo de .500 a falta de 18 encuentros en la ronda eliminatoria, es algo que definitivamente no estaba en los planes de nadie en el ámbito del equipo, incluyendo al mánager José Alguacil; pero así se presentaron para la jornada de este 4 de diciembre, aunque cerca de los puestos clasificatorios, últimos en la tabla de posiciones.

De altas y bajas ha sido en realidad el desempeño de los ocho elencos de la LVBP, pero quizás los melenudos estuviesen mejor posicionados si por ejemplo, tuviesen llena su cuota de importados porque después de todo, no hay peor diligencia que aquella no cumplida.

Leones del Caracas: la salvación está en sus propias manos, por los momentos

Eso es algo que palpa la siempre exigente afición caraquista, sin olvidarnos que una cuota importante del seguidor de beisbol en Venezuela, tiene nociones al menos sólidas sobre la disciplina.

Respecto a los seguidores de los capitalinos, de manera constante en el ojo del huracán han mantenido al dirigente, quien este jueves ofreció declaraciones previo al compromiso ante Caribes de Anzoátegui en el Estadio Monumental Simón Bolívar:

“Los resultados no se han dado, ya es de nuestra parte, por parte de los jugadores, estos no han bajado la cabeza (...) todos los que tienen el uniforme de los Leones del Caracas, tener una derrota donde tienes un cerrador, somos humanos, somos un solo grupo, hay que pasar la página (...)”.

LVBP - José Alguacil - Beisbol

Durante la semana del 24 al 30 de noviembre, los Leones se quedaron sin melena tras dejar marca de 2-4 que les envió al foso. Cierto que el siguiente septenio se comenzó con alentador blanqueo (el único hasta ahora) de 3x0 ante Tiburones de La Guaira, pero este miércoles de nuevo se tropezó, 8x3 con Tigres de Aragua.

El momento es difícil y se agrava por la imposibilidad de hilvanar lauros con los que se comience a subir en el standing. Sobre todo el contexto también se expresó el dirigente:

“Hemos trabajado duro, en positivo, no han sido unos días fáciles para nadie pero aquí estamos con la cabeza en alto, y como siempre lo he hecho, dando la cara por el equipo; si hay algún responsable, soy el capataz del equipo y aquí estoy”, concluyó.