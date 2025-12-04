Caracas está lista para recibir la Navidad en "El Gaitazo del Oso"

NOTAS RELACIONADAS
Uno de los espectáculos gaiteros que más se esperan a fin de año es "El Gaitazo del Oso" y, en esta ocasión, regresa este viernes 5 de diciembre de 2025 al coso de La Rinconada: El Poliedro de Caracas.
Un line-up de lujo
Este espectáculo que promete reunir a unas 10.000 personas sonará al ritmo de Betulio Medina y su Maracaibo 15, Neguito Borjas, La Pelota Gaitera, Un Solo Pueblo, D’ Total Zulianidad, Pajarito Vola Show, Gaiteros de Yiyo y Afro Criollo, junto al Dj Francisco Freites, agrupaciones que pondrán a cantar y bailar al público.
Un espectáculo que llega con innovaciones tecnológicas y musicales, promete ofrecer una noche inolvidable también de la mano de Luis Fernando Borjas y Joseph Amado.
Precio de entradas y dónde comprarlas
Este gaitazo está bajo el sello de Peluche Producciones, así como también de Qubix Productions y Oz Show, empresas productoras que garantizan que durante el show habrá seguridad, alimentos, bebidas y todo lo necesario para el disfrutar en una velada que promete durar unas 12 horas.
Las puertas del recinto serán abiertas a las 2 de la tarde, donde también se presentarán agrupaciones intercolegiales de gaitas, del colegio Santa Rosa de Lima. Las entradas están a la venta a través de MakeTicket.
- GENERAL: $41
- MESAS (Precio por silla): $136