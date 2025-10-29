Joseph Amado y Luis Fernando Borjas se unen a “El Gaitazo del Oso”

Suscríbete a nuestros canales

Con el anuncio de la edición de 2025 de “El Gaitazo del Oso”, las empresas Qubix Productions, Oz Show y Peluches Producciones hicieron saber que, en algunos días, revelarían los invitados especiales que se unirían al amanecer gaitero por excelencia en nuestro país y ha llegado la hora.

Serán Joseph Amado y Luis Fernando Borjas junto a: Betulio Medina y su Maracaibo 15, Neguito Borjas, Pelota Gaitera, Un Solo Pueblo, D’ Total Zulianidad, Pajarito Vola Show, Gaiteros de Yiyo, Afro Criollo y Dj Francisco Freites, pondrán a cantar y bailar a quienes asistan, el próximo viernes 5 de diciembre, al Poliedro de Caracas.

Joseph Amado reconocido internacionalmente por su tributo a Héctor Lavoe y Luis Fernando Borjas, ex Guaco, ganador del Premio Latin Grammy 2023 y nominado a los mismos galardones en 2024, ofrecerán -por separado- shows muy especiales en este evento tan esperado por los venezolanos.

Si no te quieres perder esta experiencia donde se vivirá al máximo lo mejor de la tradición zuliana, debes adquirir tu entrada a través de www.maketicket.com.ve o sus puntos de venta físicos ubicados en: Traki El Recreo (Sabana Grande), Lobby Hotel Eurobuilding y CCCT.

Nota de prensa