El pitcheo aprieta y se vuelve protagonista en el Clásico Mundial 2026

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El Clásico Mundial de Beisbol de 2026 ha sido, sin duda alguna, un éxito total. Sedes realmente repletas de fanáticos, buen espectáculo y beisbol de primer nivel, son las cosas que han caracterizado a esta edición de un torneo que, a pesar de tener detractores importantes en sectores grandes, demuestra que está destinado a ser cada vez más grande.

Eso sí, en un torneo en el que hemos visto actuaciones ofensivas magníficas, especialmente las comandadas por el equipo de República Dominicana, es el pitcheo el que se alza como protagonista de la edición de 2026, como lo demuestra una estadística sensacional que está cerca de convertirse en récord histórico para este campeonato.

El Clásico Mundial de los blanqueos

De momento, en lo que va de Clásico Mundial de Beisbol, y con dos duelos de cuartos de final todavía pendientes, se han producido nada más y nada menos que 10 blanqueos en lo que va de esta edicion del torneo, la segunda marca más alta en la historia.

La diferencia con respecto al campeonato anterior es notable, ya que en el CMB de 2023 solo se registraron cuatro blanqueos. La cifra más alta en la historia se dio en 2009, con 11 "shutouts", por lo que este récord está a tiempo todavía de ser igualado o incluso superado. Un Clásico Mundial en el que el pitcheo ha tomado la batuta y marca la pauta, sin duda alguna.