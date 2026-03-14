Clásico Mundial: Seth Lugo y la misión de redimir a Puerto Rico

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Seth Lugo regresa a la lomita como la esperanza máxima de la Selección de Puerto Rico en los cuartos de final. El derecho de 36 años, pilar del cuerpo de lanzadores, busca borrar la derrota sufrida en la final de 2017 y consolidar el dominio isleño en el Clásico Mundial de Beisbol.

El reto del sábado en Houston será enfrentar a la poderosa ofensiva de Italia, que llega invicta tras conectar doce cuadrangulares en la fase previa. Lugo deberá medir fuerzas contra sus propios compañeros de equipo: Vinnie Pasquantino y Jac Caglianone, en un duelo clave.

La estrategia del veterano consiste en atacar la zona de strike y desestabilizar a los bateadores europeos para asegurar el pase a la siguiente ronda. Tras su brillante actuación ante Colombia, el boricua confía en ejecutar sus lanzamientos para mantener la efectividad y ganar el juego.

Seth Lugo busca una victoria especial vs Italia

Seth Lugo nació en Luisiana, Estados Unidos pero su familia es de Puerto Rico. Tiene una gran conexión con la isla gracias a una de las figuras más importantes de su núcleo, su abuelo. El juego de Boricuas vs Italia representa una oportunidad para un homenaje a uno de sus héroes.

Lugo sobre sobre la figura de su abuelo: "Él siempre me contaba historias sobre su infancia. Siempre era bueno escuchar esas historias de él. Es una isla de mucho orgullo y espero representar el territorio bien". Seth, además, reconoció que a pesar de aprender español, siente la isla.

En torno a la cultura, él mismo afirma que el aspecto culinario es lo que más se ha llevado de sus raíces. Su plato favorito es arroz con habichuelas y aceitunas verdes. Su lealtad con Puerto Rico va mucho más allá de un aspecto deportivo, es representar a su familia.

Seth Lugo en su carrera en Grandes Ligas

A lo largo de sus 10 temporadas en las Grandes Ligas, Seth Lugo ha demostrado una versatilidad envidiable vistiendo los uniformes de los Mets, Padres y Reales. Su transición de relevista de élite a abridor confiable en Kansas City consolida un legado de veteranía fundamental para cualquier rotación.

Números de Seth Lugo en su carrera:

- 360 juegos, 123 aperturas, 64-47, 3.49 efectividad, 993.0 entradas, 889 hits, 385 carreras limpias, 122 jonrones, 276 boletos, 954 ponches, 1.17 WHIP