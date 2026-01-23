¿Cómo le fue a Colombia en la Serie de las Américas 2025?

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de las Américas tendrá su segunda edición durante este 2026, y muchos fanáticos están listos para disfrutarla. Entre los siete conjuntos participantes en esta ocasión aparece nuevamente Colombia, cuyo actual campeón espera mejorar las estadísticas que dejó el año pasado.

Colombia, a subir su nivel

En 2025, el torneo que se realizó en territorio nicaragüense vio a seis selecciones en acción. Como algunos recordarán, la final enfrentó a Panamá y Nicaragua, quienes habían dejado en semifinales a Curazao y Cuba, respectivamente.

Justamente, los colombianos fueron uno de los dos equipos eliminados tras la ronda preliminar. Y es que el rendimiento de Caimanes de Barranquilla dejó mucho que desear, ya que finalizaron en la última posición de la tabla con marca de 1 victoria y 4 derrotas.

Resultados de Colombia en la Serie de las Américas 2025

Colombia 4 - 5 Curazao

Argentina 5 - 1 Colombia

Colombia 3 - 4 Panamá

Colombia 12 - 1 Cuba

Nicaragua 7 - 2 Colombia

Cabe mencionar que Caimanes de Barranquilla serán nuevamente los representantes de la liga colombiana para la Serie de las Américas 2026. Su primer enfrentamiento en esta venidera edición será contra Nicaragua, en el Fórum La Guaira, el 5 de febrero.