Estos son los equipos invitados al torneo a la Serie de las Américas

El beisbol caribeño se prepara para recibir a la Serie de las Américas Gran Caracas 2026. Tras el anuncio oficial de la Asociación de Beisbol de las Américas (ABAM) y la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), la capital venezolana y el estado La Guaira se visten de gala para recibir a siete naciones que buscarán el trono continental del 5 al 13 de febrero.

Esta segunda edición del torneo ha generado una expectativa sin precedentes, especialmente por la calidad de las novenas que ya han confirmado su asistencia.

La lista de invitados para esta edición destaca por la presencia de campeones regionales y organizaciones de gran tradición. Entre los nombres más sonados que encabezarán las delegaciones de sus respectivos países se encuentran:

Águilas Metropolitanas (Panamá): El actual campeón del certamen regresa para defender su corona tras el éxito obtenido en la edición inaugural en Nicaragua.

Caimanes de Barranquilla (Colombia): Los flamantes monarcas de la liga colombiana llegan con el cartel de favoritos, buscando emular sus hazañas internacionales previas.

Leones de León (Nicaragua): La representación nicaragüense, con su histórica garra, vuelve a la carga tras haber sido finalistas en el torneo anterior.

A estos clubes se sumarán los representantes de Cuba, Curazao, Argentina y, por supuesto, el equipo campeón de la LVBP, que actuará como el gran anfitrión en casa.