El cierre del Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se ha visto sacudido por una noticia inesperada que afecta directamente las aspiraciones de las Águilas del Zulia. El grandeliga colombiano Harold Ramírez, quien había sido anunciado como la contratación de lujo para reforzar la ofensiva rapaz, ha quedado inhabilitado para participar en el torneo tras una serie de trabas administrativas y protestas formales ante las oficinas del circuito venezolano.

La directiva zuliana ya tenía todo listo: contrato firmado y pasajes comprados. Sin embargo, el "Pitbull" no podrá saltar al terreno de juego, dejando un vacío difícil de llenar en el esquema de Lipso Nava.

El reglamento de la Confederación del Caribe

La imposibilidad de contar con Ramírez no se debe a un tema de salud o rendimiento, sino a un estricto cumplimiento de los estatutos de la Confederación de Beisbol del Caribe. El pelotero viene de participar con las Águilas de Mexicali en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, donde dejó números impresionantes. El problema radica en que, al finalizar su compromiso en México, Ramírez no se inscribió en la lista de jugadores disponibles para el Draft de Refuerzos de dicha liga según información suministrada a Ignacio Serrano.

Según las normativas vigentes, cualquier jugador que participe en una de las ligas afiliadas a la Confederación y no se ponga a disposición para ser refuerzo en su propio circuito, queda automáticamente inhabilitado para firmar como importado en otras ligas invernales como LIDOM (República Dominicana), la Liga Roberto Clemente (Puerto Rico) o la LVBP.

Las oficinas de la LVBP confirman la sanción

A pesar de los esfuerzos de la gerencia rapaz, las protestas llegaron a tiempo para frenar la inscripción en el roster. No solo las Águilas sufrieron este revés; se supo que equipos como Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara, además de clubes dominicanos, intentaron hacerse con sus servicios antes de conocerse la restricción reglamentaria.

Un golpe bajo para la ofensiva marabina

La noticia cae como un balde de agua fría en el nido. Las Águilas del Zulia necesitaban con urgencia la potencia de Ramírez, especialmente ante la ausencia de Jackson Chourio. Harold no es un desconocido en Venezuela; ya sabe lo que es ganar un título de bateo en la LVBP y posee una sólida línea ofensiva de .303/.364/.371 en postemporadas previas.