LVBP: Águilas del Zulia tendría un refuerzo de lujo para lo que resta del Round Robin

Las Águilas del Zulia siguen moviéndose, buscando la manera de mejorar en este exigente Round Robin de la LVBP. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza una información que ha generado expectativa entre los aficionados rapaces, ya que se trata de un posible refuerzo en su grupo de importados.

Según informó el periodista Ignacio Serrano, el colombiano Harold Ramírez sería el nuevo refuerzo del conjunto aguilucho, aunque todavía se espera confirmación oficial por parte del equipo, estos rumores indican que están haciendo lo que sea necesario para ganar.

De concretarse, el movimiento representaría una apuesta directa por experiencia, contacto y producción ofensiva y jerarquía en el terreno.

¿Harold Ramírez de regreso a la LVBP?

Ramírez viene de cumplir una destacada temporada en la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Hermosillo, donde dejó promedio de .294, conectó 78 hits, disparó 16 dobles, 5 jonrones y remolcó 49 carreras durante la ronda regular. Más allá de las estadísticas, su presencia constante en base y su capacidad para responder en momentos clave le dan un plus a la planificación del manager Lipso Nava.

Por si fuera poco, ya sabe lo que es jugar en Venezuela, gracias a su experiencia en la zafra 2018/2019 cuando fue parte de los Leones del Caracas. En este lapso de tiempo, disputó un total de 44 compromisos, anotando 28 carreras, seguido de 61 hits, 12 dobles, dos triples, cuatro jonrones, 31 remolcadas y promedio ofensivo de .381.

Asimismo, también habrían asegurado al lanzador abridor nicaragüense Ángel Obando, fortaleciendo así su rotación para estos últimos cotejos.

Finalmente, si se concreta esta adquisición, les da la oportunidad de tener más calidad en su alineación ofensiva y de luchar por uno de los dos cupos a la gran final, con la finalidad de concretar su gran objetivo de levantar el título de la LVBP.