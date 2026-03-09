Fryddmar Álvarez aclarará polémica sobre Luis Arráez en Extrainning HOY: esto dijo y así va

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

En las últimas horas se generó una polémica en redes sociales tras viralizarse un video antiguo del periodista venezolano Fryddmar Álvarez, en el que aparentemente cuestionaba la presencia de Luis Arráez en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El fragmento, que corresponde a un análisis realizado semanas antes del inicio del torneo en el programa Extrainning de Meridiano Televisión, fue sacado de contexto y provocó reacciones entre aficionados a través de redes sociales.

En el clip, Álvarez mencionaba que, si la titularidad de Arráez no estaba clara dentro del equipo, él no lo llevaría al torneo. Sin embargo, el propio especialista en deportesaseguró que sus palabras fueron interpretadas de forma incorrecta y que respondían a un debate puntual sobre la conformación del lineup en la situación específica por la que pasaba el equipo hace mes y medio.

Pero esto, y más, será aclarado hoy lunes 9 de marzo a partir de las 4:00 p.m. en vivo en Extrainning. A través de Meridiano Televisión se explicará el contexto completo de sus declaraciones y su postura actual sobre el pelotero venezolano.

Mientras tanto, la selección de Venezuela comenzó con fuerza su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El equipo dirigido por Omar López debutó con victoria 6-2 ante Países Bajos, con producción ofensiva de Arráez y un bullpen sólido.

Posteriormente, la novena criolla consiguió su segundo triunfo al derrotar 11-3 a Israel, en un choque donde Arráezbrilló con una actuación ofensiva sobresaliente que incluyó múltiples imparables y carreras impulsadas.

Con dos victorias en el arranque, Venezuela ilusiona a la afición y se perfila como uno de los equipos más sólidos del torneo. Sintoniza Extrainning hoy lunes 9 de marzo a partir de las 4:00 p.m.