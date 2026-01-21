Así se disputará de este miércoles 21 de enero en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Durante este miércoles, 21 de enero de 2026, se dará inicio a la etapa definitoria del "todos contra todos", lo que aumenta el valor a cada una de las jornadas restantes evidentemente y por lo tanto, te mostraremos los desafíos a efectuarse en el "ombligo" de semana.

Para esta jornada, la novena que tendrá su día de descanso, luego de un contundente triunfo que los colocó nuevamente en el papel, será la de Cardenales de Lara.

Juegos para este miércoles en el Round Robin de la LVBP:

- Navegantes del Magallanes vs Bravos de Margarita a las 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.

- Caribes de Anzoátegui vs Águilas del Zulia a las 7:00pm en el estadio Luis Aparicio "El Grande".