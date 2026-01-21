LVBP

Así se disputará de este miércoles 21 de enero en el Round Robin de la LVBP

Cardenales de Lara tendrá su última jornada de descanso del Round Robin 

Por

Meridiano

Martes, 20 de enero de 2026 a las 11:44 pm
Así se disputará de este miércoles 21 de enero en el Round Robin de la LVBP
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Durante este miércoles, 21 de enero de 2026, se dará inicio a la etapa definitoria del "todos contra todos", lo que aumenta el valor a cada una de las jornadas restantes evidentemente y por lo tanto, te mostraremos los desafíos a efectuarse en el "ombligo" de semana.

NOTAS RELACIONADAS

Para esta jornada, la novena que tendrá su día de descanso, luego de un contundente triunfo que los colocó nuevamente en el papel, será la de Cardenales de Lara.

Juegos para este miércoles en el Round Robin de la LVBP:

- Navegantes del Magallanes vs Bravos de Margarita a las 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.

- Caribes de Anzoátegui vs Águilas del Zulia a las 7:00pm en el estadio Luis Aparicio "El Grande".

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Félix Hernández Gulfstream Park Championship Meet
Martes 20 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol