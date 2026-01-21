Refuerzo de jerarquía: Cardenales busca el bate de Yadir Drake

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara no bajan la guardia en su lucha por alcanzar la Gran Final. La gerencia crepuscular estaría buscando piezas de experiencia para blindar su alineación en los compromisos decisivos del Round Robin, y el nombre que ha tomado fuerza este martes es el del slugger cubano Yadir Drake.

Reportes y trámites administrativos

La noticia fue adelantada inicialmente por el periodista Yusseff Díaz, quien aseguró que el jardinero antillano ya tendría un acuerdo para sumarse al conjunto de Barquisimeto en los próximos días. Sin embargo, la llegada del jugador no depende únicamente de su disposición, sino de la agilidad en los procesos consulares, ya que actualmente se encuentra a la espera de la aprobación de su visado.

Por su parte, el portal especializado El Emergente contactó directamente al gerente deportivo de la organización, José Yépez, para validar la información. El directivo fue cauteloso e indicó que, si bien existen conversaciones avanzadas, todavía no hay nada concretado de manera oficial. Yépez admitió que los trámites de visado representan la principal traba para cerrar el movimiento a tiempo.

Experiencia probada en Venezuela

De concretarse la operación, esta sería la quinta incursión de Yadir Drake en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Curiosamente, no es un escenario nuevo para él, pues sería la segunda ocasión en la que es contratado específicamente para reforzar a un equipo en el tramo final de la postemporada.

En su historial por los diamantes venezolanos, Drake acumula los siguientes registros:

Promedio vitalicio: .247

Porcentaje de embasado (OBP): .337

Poder: 2 cuadrangulares y 19 carreras remolcadas.

Experiencia: 43 compromisos disputados en el circuito rentado.

Actualidad con el madero

Lo que más ilusiona a la afición larense es el ritmo competitivo con el que llegaría el cubano. A sus 35 años, Drake viene de firmar una destacada actuación en la Liga Arco Mexicana del Pacífico con los Águilas de Mexicali.

Durante su reciente participación en tierras aztecas, dejó números sólidos que demuestran que su swing está en óptimas condiciones:

Promedio al bate: .274 en 67 juegos.

Extrabases: 13 dobles y 8 vuelacercas.

Producción: 45 carreras impulsadas.

Cardenales confía en que esa capacidad para remolcar compañeros sea el catalizador que necesita su ofensiva para asegurar el boleto a la serie definitiva por el campeonato.