LVBP: Aldrem Corredor: Refuerzo de lujo

El Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) siempre se define por los detalles, y este año, las sustituciones han tomado un protagonismo absoluto. Entre todos los nombres que cambiaron de uniforme para la postemporada, uno destaca por su aporte ofensivo: Aldrem Corredor. El inicialista, tomado por Caribes de Anzoátegui como refuerzo desde los Leones del Caracas, se ha convertido en la pieza más valiosa de la "Tribu" y, posiblemente, de todo el Todos contra Todos.

Al analizar los números de Corredor son simplemente superlativos. Con un promedio de bateo de .346 y un OPS astronómico de 1.097, el zurdo ha demostrado que la presión de la postemporada no le afecta. Su capacidad para generar carreras es evidente al observar sus 15.1 de Carreras Creadas, superando con holgura a la mayoría de los refuerzos del circuito.

El poder ocasional también ha sido clave. Corredor suma siete dobles y tres cuadrangulares en lo que va de esta fase, acumulando un total de 34 bases alcanzadas. Estas cifras no solo hablan de contacto, sino de un bateador que sabe hacer daño real cada vez que pone la bola en juego.

Aldrem Corredor vs Brainer Bonaci:

Es inevitable comparar su desempeño con otro de los refuerzos destacados del torneo, el joven Brainer Bonaci. Aunque Bonaci ha cumplido con una labor notable para las Águilas del Zulia, la diferencia en la contundencia es marcada.

Mientras Corredor lidera con un Slugging de .654, Bonaci se mantiene en un respetable .523. El otrora prospecto de los Medias Rojas de Boston, que refuerza al equipo rapaz, presenta un sólido promedio de .341, muy cerca del de Corredor, pero se queda atrás en la producción de carreras impulsadas (siete frente a las 12 de Aldrem) y en extrabases totales (4 frente a 10).

Bonaci aporta velocidad y un guante privilegiado en el cuadro, pero en una etapa donde los juegos se ganan con batazos oportunos, el madero de Corredor ha sido más determinante para las aspiraciones de su equipo.

¿Qué hace a Aldrem Corredor el mejor refuerzo hasta ahora? La respuesta está en su equilibrio. A pesar de ser un bateador de poder, ha negociado ocho boletos, manteniendo un OBP de .443. Sabe seleccionar sus pitcheos, lo que obliga a los lanzadores rivales a entrar en su zona de fuerza o permitirle llegar a las almohadillas por la vía gratuita.